Gerald Melzer siegt und fordert die Nummer 1

Für die österreichischen Vertreter ist das Tennisjahr erfolgreich gestartet. Im Einzel kann sich Dominic Thiem noch bis Donnerstag ausruhen - er steigt in Brisbane im Achtelfinale ein und trifft dort auf den australischen Aufschlag-Rekordmann Sam Groth (263 km/h). Gerald Melzer hingegen war am Dienstag in Doha schon im Einsatz: Der Niederösterreicher setzte sich am Dienstag in der ersten Runde in drei Sätzen 6:7(2), 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu durch. Im Achtelfinale darf der 26-Jährige Superstar Andy Murray fordern.

Foto: APA/AFP/SAEED KHAN

Im Doppel war Dominic Thiem hingegen schon im Einsatz. Gemeinsam mit Kei Nishikori bezwang Thiem dort mit Henri Kontinen und John Peers - das finnisch-australische Duo hatte erst im November den Doppelbewerb beim ATP-Finale gewonnen.