Gelb, rot oder blau: So bunt treibt es der Weltsport

Insgesamt 266 Radprofis durften sich seit 1919 ein begehrtes Stück Stoff, mittlerweile Kunststoff, überstreifen. Am häufigsten fuhr Eddy Merckx im markanten gelben Trikot (111 Mal beziehungsweise an 96 Tagen). Eingeführt mit dem simplen Zweck, den Gesamtführenden der Tour de France besser zu erkennen, ist das gelbe Trikot längst zu einem Mythos geworden. Weil die Tour-Zeitung L'Auto – Vorgänger der L'Equipe – in Gelb gedruckt wurde, war die Farbe schnell gefunden.

Eine kleine Farbenlehre im Weltsport.

ROT

Schon seit den ersten Tagen der Rennsportgeschichte lackiert der italienische Sportwagenhersteller Ferrari seine Boliden rot. Das war früher die Farbe sämtlicher italienischer Rennwagen, die deutschen Flitzer waren weiß. Auch als sich viele andere Teams Anfang der 1960er-Jahre mit den Farben der Sponsoren einkleideten, blieb Ferrari seinem Rot treu. Noch zu Beginn der 1990er-Jahre waren 85 Prozent aller produzierten Ferrari rot. Der Anteil ging im letzten Jahrzehnt allerdings auf 45 Prozent zurück.