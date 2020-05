Gelassenheit bei den Beachvolleyballern

Der 37-Jährige will wegen des frühen Ausscheidens auch nicht von einer Krise der österreichischen Beachvolleyballer reden. "Das ist völlig egal, wenn am Samstag in Klagenfurt niemand mehr dabei ist. Das Niveau ist so hoch, dass man schon einmal ausrutschen kann."



Auch, dass vergleichbare Nationen wie Norwegen, die Schweiz oder die Niederlande bei Großereignissen mehr gewonnen haben, sei kein Anlass zur Sorge: "Da spielen die Alten, bis sie 40 sind, und da kommt nicht so viel nach. Bei uns tut sich einiges im Nachwuchs. Mit Daniel Müllner gibt es ein großes Talent, dem man Zeit geben muss." Müllner spielt mit Alex Horst, in Klagenfurt scheiterten sie in der Vorrunde.



Noch ist die Saison für die Österreicher nicht gelaufen. Von Klagenfurt geht es direkt nach Kristiansand, wo nächste Woche die EM gespielt wird. Doppler/Mellitzer bekamen als Vize-Europameister eine Wild-Card.