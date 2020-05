Gegenwind für die Superadler

Den heftigen Gegenwind bekamen die Österreicher in dieser Saison schon öfter zu spüren. Vier Teambewerbe haben die amtierenden Weltmeister und Olympiasieger heuer bereits hinter sich, vier Mal mussten sie sich geschlagen geben. In Willingen hat es überhaupt nur zum vierten Rang gereicht.

Darunter leidet auch die Stimmung im österreichischen Adlerhorst. Da kann Trainer Alexander Pointner noch so trotzig beteuern, „dass der Teamspirit noch nie so hoch war wie jetzt“. Selbst Schlierenzauer ortet einen leichten Klimawandel: „Wenn zwei, drei Kollegen nicht so in Form sind wie üblich, ist klar, dass die Stimmung nicht so ist wie sonst.“

Und trotzdem: Formtief hin, Gegenwind her – die Österreicher sind auch diesmal wieder die Gold-Favoriten. Beim Springen auf der Großschanze sind die ÖSV-Adler am Donnerstag zwar leer ausgegangen. Die Teamwertung hätten sie aber gewonnen.