Geflüchtete Weißrussin darf nun für Polen starten

Flucht über Wien

Timanowskaja hatte nach einem Konflikt mit belarussischen Sportfunktionären bei Olympia in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollen, das von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert wird. Sie fürchtete um ihre Sicherheit, wandte sich an die japanische Polizei und das Internationale Olympische Komitee (IOC) und floh via Wien nach Polen, das ihr ein humanitäres Visum ausstellte und ihr im vergangenen Jahr die Staatsbürgerschaft gewährte.