Geflüchtete belarussische Sprinterin ist jetzt Polin

Die 25-jährige Leichtathletin sieht ihre Zukunft in Polen, Timanowskaja nahm die polnische Staatsbürgerschaft an, wie sie auf Instagram schreibt. "Manchmal muss man etwas opfern, um wieder auf dem Podium zu stehen. Ich musste alles opfern, was ich 24 Jahre lang in Belarus aufgebaut hatte, ich musste meine Familie dort verlassen, meinen Job, meine Freunde, mein Zuhause."

Timanowskaja möchte die Karriere fortsetzen. Und sollte sie als Polin einmal auf dem Podium stehen, würde ihr Herz weiter für ihr Heimatland schlagen. Die Medaille werde "für alle Belarussen und für unsere Freiheit« sein. Es lebe Belarus! Danke, Polen."