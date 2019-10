Gauff im Glück: Wenn das Siegen zum Kinderspiel wird

Und da waren schon mehr Zuseher als am Montag, als sie gegen die Deutsche Tamara Korptasch verloren hatte. "Da habe ich gesehen, dass ich noch viel lernen muss." Und sie lernt schnell. Gegen die Schweizerin Stefanie Vögele machte Gauff ihre Sache famos, nach einem " Kinderspiel" siegte sie 6:3, 7:6. Nur mit dem "Ausmachen" hatte sie Probleme, verspielte eine 5:2-Führung im zweiten Satz und vergab Matchbälle.

Nach der Ehrenrunde zeigte sich Gauff erleichtert. "Ich war überrascht, dass ich doch noch eine Chance bekommen habe, und bin dieses Mal sehr zufrieden", sagt das Riesentalent nach dem ersten WTA-Tour-Sieg in der Halle.

Für Gauff ging es nicht nur in Linz rasant. Immerhin hatte sie sich heuer auch selbst überrascht. "Ich hätte es niemals für möglich gehalten, eine solche Saison zu spielen. Es ist so unglaublich viel passiert, und ich habe so viele Erfahrungen gesammelt in diesem Jahr", betont Gauff, die sich erst an das Turnierleben gewöhnen muss. So nahm sie erstmals in ihrem Leben an einer Players Party teil. "Das war sehr lustig."