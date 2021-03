Zwist in Salzburg: Marsch stellt Supertalent an den Pranger

Am Sonntag stand der deutsche Offensivspieler, der im Sommer 2018 um deutlich mehr als drei Millionen Euro nach Salzburg gekommen war, im insgesamt 33. Saisonspiel der Salzburger in Klagenfurt gegen Sturm Graz erst zum sechsten Mal in der Startelf. Und er spielte, aber nicht als einziger Salzburger, richtig schlecht. Trainer Marsch hatte nach 37 Minuten genug gesehen und nahm Adeyemi vom Feld.