1:2 bei Sturm Graz: Salzburg hat den alten Angstgegner wieder

Elf Liga-Spiele in Serie hatte Sturm gegen Salzburg nicht gewinnen können – bis Ende November. Da feierten die Grazer einen 3:1-Sieg in der Red-Bull-Arena. Am Sonntag wurde nachgelegt: Im Klagenfurter Exil (dorthin musste man ausweichen, weil das Grazer Stadion wegen des kaputten Rasens gesperrt wurde) gab es einen 2:1-Heimsieg. Schon am Mittwoch sehen sich übrigens beide Teams im Cup wieder im Wörthersee-Stadion.