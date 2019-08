Zwischen Geduld und Druck bei Rapid

Vier Spiele in Folge ohne Pause – klingt für einen Profi-Fußballer nach nicht so viel. Für Christopher Dibon ist es außergewöhnlich: Der Abwehrchef von Rapid steht gegen Altach (17 Uhr) nicht nur vor seinem 150. Einsatz in Grün, sondern auch vor seiner vierten Partie ohne Unterbrechung. Das hat der in der Vergangenheit so oft verletzte 28-Jährige zuletzt im Frühjahr 2017 geschafft. Vor mehr als zwei Jahren.

„Ich fühle mich sehr gut“, betont Dibon. Da der Vizekapitän und interne Lautsprecher überzeugt ist, dass die Hüft-OP der Schlüssel zu einer langen Karriere ohne andauernde Schmerzen war, kündigt er an: „Ich will der beste Christopher Dibon werden, der Rapid zur Verfügung stehen kann.“ Wieder zur Verfügung stehen auch die zuletzt rekonvaleszenten Richard Strebinger als Nr. 1 und Thorsten Schick am Flügel.

Wartezeit

Spielen dürfte auch Koya Kitagawa. Sportdirektor Zoran Barisic verkündete zufrieden, dass sowohl die Arbeitserlaubnis als auch die Spielgenehmigung für den ersten Japaner in Hütteldorf eingetroffen sind. Doch Trainer Didi Kühbauer betont: „Als Fußballer ist Koya sehr gut, das sehen wir schon. Aber wir müssen ihm Zeit geben, wir brauchen Geduld. Die Verständigung ist schwierig, und er ist in einer völlig neuen Welt gelandet. Er ist noch kein Thema gegen Altach.“