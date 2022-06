Zweite Liga: Alles neu bei der Admira

Vor ein paar Tagen hat die Admira unter Neo-Trainer Roberto Pätzold die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Wie die Südstädter in der zweiten Liga neu durchstarten wollen.

Die Mannschaft wird kräftig umgebaut, die jüngsten Neuzugänge sind Aleksandar Kostic (26) von BW Linz und Muhammet Araz (18) von den Young Violets.

"Aleksandar Kostic hat in den vergangenen drei Jahren bei Blau-Weiß gezeigt, dass er für jede Mannschaft eine Verstärkung sein kann. Wir erhoffen uns von ihm ähnlich viele Scorerpunkte wie zuletzt und dass er uns durch diese 2.Liga-Saison führen kann. Bei Muhammet Araz hat sich die Chance ergeben, dass der Spieler am Markt war, weil er bei der Austria nicht so zur Geltung gekommen ist. Wir haben zugeschlagen, weil Muhammet ein sehr hoffnungsvolles Talent ist und in Verbindung mit Jakob Schöller Druck auf die etablierten Innenverteidiger ausüben soll", erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Auch die Heimstätte der Admira wird künftig einen neuen Namen tragen. Das Stadion wird ab sofort nicht mehr BSFZ Arena heißen, sondern motion_invest Arena. Zusätzlich wird der Schriftzug der Investment-Firma als Brustsponsor am Tormann-Trikot sowie auf der Hose der Kampfmannschaft zu sehen sein. Auch auf allen Trikots der Nachwuchsteams wird das Logo in Erscheinung treten.