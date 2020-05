Zwei Teamgoalies bei der Austria

Grünwald, kein Lautsprecher, will über dieses Thema nicht viele Worte verlieren. "Kommentare über Kollegen möchte ich nicht abgeben." Vielmehr schaut er, dass seine eigenen Leistungen entsprechen. Und er weiterhin Ziele erreicht: Er wurde die Nummer 1 der Austria, zog mit den Wienern in die Gruppenphase der Europa League ein und debütierte im Nationalteam gegen die Türkei, hielt in diesem Spiel sogar einen Elfmeter.



" Pascal hat sein Können im Team und bei der Austria bewiesen. Und er hat uns schon mindestens zwei Spiele gewonnen", erzählt Gruber. Im Europacup gegen Laibach hielt er den Aufstieg fest, in Innsbruck rettete er das Remis. Grünwald freut das Lob: "Es ist gut, wenn der Trainer zufrieden ist. Aber es warten schon die nächsten Aufgaben gegen Wr. Neustadt und am Donnerstag gegen Kharkiw."



Unterdessen übt sich Lindner in Geduld. "Mir bleibt derzeit nichts anderes übrig. Bisher ist meine Karriere steil bergauf gegangen. Mit dieser Situation kann und will ich mich aber natürlich auf Dauer nicht zufriedengeben. Ich versuche, richtig damit umzugehen. Aber ich bin sicher nicht mehr der Liebe und Brave."