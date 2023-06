Zwei Belgier, die gegen Österreich im Mittelpunkt stehen werden

Das jüngste Beispiel rief freilich Diskussionen hervor. Im April wurde er im Semifinale der Coppa Italia von Juventus-Fans aufs Übelste beleidigt, als er in der Nachspielzeit per Elfmeter traf. Lukakus Reaktion? Er salutierte vor den Juve-Tifosi mit der rechten Hand an der Stirn und legte den Zeigefinger der linken Hand auf die Lippen. Dafür erhielt er vom Schiedsrichter Gelb-Rot. Der Grund: Provokation.

Diese lachhafte Entscheidung hob dann der italienische Verband auf Druck der FIFA später wieder auf, Lukakus Sperre wurde gestrichen.

Nach dem Ausfall von Kevin De Bruyne ist Lukaku jener Feldspieler, den man Weltklasse attestieren kann. Daher soll er es für Belgien am Samstag in Brüssel in der EM-Qualifikation gegen Österreich richten. Die Qualität dazu hat er unabhängig von den zuletzt vergebenen Chancen.