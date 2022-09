Zwei Anzeigen nach Protesten nach Irans WM-Test in der Südstadt

Nach dem Aufeinandertreffen des Iran und Senegal in einem Fußball-Test-Länderspiel in Maria Enzersdorf sind am Dienstagabend zwei Anzeigen verzeichnet worden. Hintergrund war laut Polizeiangaben ein Tumult beim Spielerausgang bzw. der Ausfahrt. Eine Kundgebung gegen Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini war zuvor ruhig verlaufen. Das Spiel der beiden WM-Teilnehmer endete unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:1.