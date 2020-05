Zwei Angeschlagene setzen sich unter Erfolgsdruck

Es ist die einzige weiße Weste, die die Salzburger in dieser Saison noch verteidigen können: Noch kein einziges Bundesliga-Heimspiel wurde verloren. Trotzdem ist der Titelfavorit zur Saisonhälfte nur Vierter der Heimtabelle, weil von neun Heimspielen nur vier gewonnen wurden. Einer der Siege gelang im ersten Spiel des Herbstes gegen Austria (2:0). Die Wiener gastieren am Sonntag im letzten Spiel des Herbstes in Salzburg (16 Uhr, ORFeins, Sky Austria).



"Die Mannschaft muss jetzt auch in der Bundesliga das Gesicht von Europa zeigen", forderte Salzburg-Trainer Ricardo Moniz. Zuletzt war mit sieben Punkten aus drei Ligaspielen zumindest ein Aufwärtstrend erkennbar. " Bratislava ist vorbei. Wir sind gefragt, vor allem auch wegen der Fans. Drei Punkte sind Pflicht", betonte der Niederländer.