Zwei alte Männer sind die Herzbuben der Alten Dame

Wenn Fußballer einmal anfangen, ihre Memoiren zu verfassen, dann ist das meist auch der Schlusspunkt unter die Karriere. Biografien veröffentlichen gewöhnlich Kicker, deren Zeit bereits abgelaufen ist und die sich in Buchform noch ein letztes Mal in Erinnerung rufen möchten.

Insofern müssten Andrea Pirlo (Biografie-Titel: "Ich denke, also spiele ich") und Gianluigi Buffon ("Nummer eins") eigentlich längst abgeschrieben sein. Tatsächlich sind die beiden nimmermüden Haudegen von der Alten Dame Juve aber die Autoren einer Erfolgsstory, die am Samstag im Berliner Olympiastadion ein kitschiges Ende nehmen könnte. An jenem Ort also, an dem Pirlo und Buffon vor fast einem Jahrzehnt gemeinsam das wichtigste Kapitel ihrer Karrieren geschrieben haben.