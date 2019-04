Zukunft von Salzburg-Trainer Marco Rose ist geklärt

Die Spekulationen über die Zukunft von Erfolgstrainer Marco Rose werden am Mittwoch beendet. Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg gibt um 13.00 Uhr in der Red Bull Arena eine Pressekonferenz, in der Sportdirektor Christoph Freund und Rose "zur Zukunft von Marco Rose" Stellung nehmen, gab der Verein am Dienstagabend bekannt.

Ausstiegsklausel im Vertrag

Der 42-jährige Deutsche war in den vergangenen Wochen häufig ins Spiel gebracht worden, wenn in der deutschen Bundesliga ein Trainerjob frei geworden ist. Vergangene Woche hatte der aktuelle Leipzig-Coach und frühere Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick erklärt, dass der Abschied von Rose bereits feststehen würde. Zuletzt war Rose vor allem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden. Er besitzt in seinem bis 2020 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel.