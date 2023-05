Richtiger Schritt

"Ich habe mich vom ersten Tag an hier in Hütteldorf wie zuhause gefühlt", wird Auer in einer Aussendung zitiert. Er fühle sich darin bestätigt, dass "der Wechsel zu Rapid der absolute richtige Schritt war und ich hier die besten Bedingungen für meine sportliche als auch persönliche Weiterentwicklung vorfinde. Umso glücklicher bin ich, dass ich auch in Zukunft das grün-weiße Trikot tragen werde und freue mich nun auf all die Aufgaben und Herausforderungen, die uns bevorstehen."