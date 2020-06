Zu Besuch bei Vorzugsschüler Dragovic

Dragovic

der KURIER

Dragovic

hat den Test bestanden. Nach dem Training macht er in der Kraftkammer noch Überstunden,darf im Zimmer des Österreichers warten. Schon am Tag vor jedem Spiel werden die Dynamo-Stars hier einquartiert. Da kann die Zeit schon einmal langsam vergehen. Worüber mit den Kollegen gesprochen wird? "Die Ukrainer reden auch über die politische Situation. Mich betrifft es weniger, solange ich meinen Job in Ruhe machen kann." Eine vom Klub vorgegebene politische Richtung gibt es ebenso nicht wie ein Verbot, öffentlich über das Thema zu sprechen. "Jeder ist Profi und muss wissen, was er sagt", betont, während Oleg den Dienstwagen wieder Richtung Stadtzentrum lenkt.

Dass bei Spielen im Drei-Tage-Rhythmus und ständiger Kasernierung in Kiew nicht viel Freizeit bleibt, stört ihn nicht. "Es gibt so viele Dinge, die Männer in meinem Alter tun können, die ich nicht tun kann. Aber ich bin nur 15 Jahre lang Fußballer. In dieser Zeit will ich mir etwas aufbauen", sagt er. Mittlerweile wartet er im "Va Bene", seinem liebsten Italiener, auf den bestellten Fisch. Und selbst wenn er sich in Kiew – wie er immer wieder betont – wohl fühlt, wird es nicht seine Endstation sein. In Turin oder London gibt es bestimmt auch guten Fisch. Smačnoho! Mahlzeit.