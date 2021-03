Zlatan Ibrahimovic kämpfte mit Tränen bei Comeback-PK

Ibrahimovic hatte nach der EURO 2016 seine internationale Karriere für beendet erklärt, änderte Ende des Vorjahres aber seine Meinung und folgte nun dem Ruf von Teamchef Janne Andersson für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien am Donnerstag und Kosovo am Sonntag sowie einem folgenden Testspiel gegen Estland. "Ich habe die Möglichkeit, für mein Land zu spielen, und ich mache es mit Stolz. Es geht aber nicht nur darum, dass ich hier bin, sondern um Ergebnisse zu erzielen. In mir fühle ich, dass ich helfen kann", begründete er seine Rückkehr.

Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams und ist auch mit 39 Jahren noch bestens in Form. Für seinen Klub AC Milan hat er in 15 Spielen 15 Tore erzielt.