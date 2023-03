Zinsberger und Wienroither vor dem Schlager in der Champions League

Die Mannschaft von Teamtorfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither hat ein dichtes Programm. Am Sonntag besiegte man im Liga-Cup Chelsea 3:1, am Mittwoch gab es im Nachtragsspiel ein 2:0 gegen Liverpool. Zinsberger ist beim schwedischen Trainer Jonas Eidevall die unumstrittene Nr. 1 im Tor. Auf der rechten Seite lässt er Wienroither und die Schweizerin Noelle Maritz rotieren. Arsenal war recht holprig im Jahr 2023 in die Meisterschaft gestartet. Remis gegen Chelsea, Remis gegen West Ham, Niederlagen bei Manchester City und Chelsea.

Bis dahin hatte Arsenal in neun Spielen keinen Punkt abgegeben. Am Sonntag gastiert Reading in London. Das nächste Spiel ist am 21. März der Schlager in der Champions League bei Bayern München.