Zweitligist Wacker wirft St. Pölten aus dem Cup

In Minute 49 musste Riegler gegen Galle sogar die Vorentscheidung verhindern. Weil Stürmer Pak auch die besten Chancen ausließ, musste das Schiedsrichter-Team helfen. Assistent Riedel zeigte Referee Jäger nach einem Fall von Ingolitsch einen Strafstoß an. Daniel Luxbacher verwertete zur Freude des Großteils der 2.687 Besucher zum 1:1 (71.).

Der Druck stieg an und Christoph Klarer stieg in Minute 91 am höchsten. Die Southampton-Leihgabe köpfelte unter Mithilfe von Goalie Wedl ein.

Spätes Torfestival

Doch in Minute 96 rettete sich Wacker in die Verlängerung. Mit der letzten Aktion drückte Joker Yildirim Ertugrul den Ball zum 2:2 ins Netz. Die Lufthoheit hatte der Favorit auch danach.