Zehn Punkte Vorsprung: Leipzig klar auf Champions-League-Kurs

RB Leipzig marschiert in der deutschen Fußball-Bundesliga unaufhaltsam in Richtung Champions League. Am Samstag feierten Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Co. einen 2:1-(1:0)-Auswärtserfolg in Mönchengladbach und sind vier Spiele vor dem Ende kaum mehr aus den Top-Vier zu verdrängen. Die drittplatzierten " Bullen" liegen bereits zehn Punkte vor den fünftplatzierten Gladbachern.

Marcel Halstenberg traf für die Gäste, bei denen Sabitzer und Laimer durchspielten, Stefan Ilsanker aber nicht im Kader stand, doppelt (17./Elfer, 53.). Gladbach durfte dank Alassane Plea (61.) hoffen, ging letztlich aber leer aus und muss damit weiter um einen Europacup-Startplatz bangen.