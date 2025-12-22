Zadrazil mit neuem Punkterekord Fußballerin des Jahres 2025

Für Sarah Zadrazil hat sich ein Kreis geschlossen: Nach dem Triumph bei der Premieren-Ausgabe 2018 ist die Mittelfeldspielerin auch 2025 Österreichs Fußballerin des Jahres. Die 32-Jährige triumphierte bei der achten Auflage der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Sport-Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Clubs durchgeführten Wahl mit 34 Punkten. Das ist ein neuer Rekord. Hinter der am Kreuzband verletzten FC-Bayern-Stütze landete Manuela Zinsberger (11).

Zadrazil gewann auch mit einem Rekordvorsprung und löste die zuletzt zweimal in Folge erfolgreich gewesene Barbara Dunst ab, die 2023 mit 29 Punkten die zuvor meisten erhalten hatte. Neben den beiden bekam mit Nicole Billa eine weitere Spielerin die Auszeichnung schon zweimal. Zadrazil setzte sich durch, nachdem sie in den vergangenen vier Jahren als Zweite nur knapp am Titel vorbeigeschrammt war. Für ihren ersten hatten ihr noch 19 Zähler gereicht. "Stärkste Saison" von Zadrazil "2018 war es schon eine coole Sache, dass es die Wahl überhaupt zum ersten Mal gegeben hat. Dass ich es jetzt ein zweites Mal werden konnte, freut mich enorm", sagte Zadrazil. Mehr als Meisterschaft, Cup und Supercup hätte sie national 2024/25 mit dem FC Bayern, der sich erstmals das Double sicherte, nicht gewinnen können. "Wir haben eine überragende Saison gespielt und ich würde schon behaupten, dass es auch individuell gesehen meine stärkste Saison war."

Wenig überraschend wurde die Salzburgerin daher gleich von sechs Verantwortlichen auf Position eins gereiht. Austria-Trainer Stefan Kenesei bezeichnete sie als "unangefochtene Führungsspielerin im Club", St. Pöltens Tanja Schulte als "trotz großer Konkurrenz wichtige Stammspielerin". Sturm-Graz-Trainer Tode Djakovic hob auch ihre Rolle als "Antreiberin und Anker des Nationalteams" hervor. Salzburgs Dusan Pavlovic gab Folgendes zu Protokoll: "Sie ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Leader." Einen weiteren Punkt strich Michael Thek hervor. "Sie ist eines der österreichischen Aushängeschilder und Vorbilder im Frauenfußball", schilderte der Trainer der SPG Südburgenland/Hartberg. Daneben war Zadrazil auch für Neulengbachs Andreas Ogris die beste Spielerin. 2024/25 absolvierte sie 29 ihrer 161 Pflichtspiele im Bayern-Dress. "Sarah hat die Entwicklung der FCB-Frauen in den vergangenen Jahren mitgeprägt und maßgeblichen Anteil an unserem sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre", sagte Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech.

Nummer zwei im ÖFB-Einsatz-Ranking Zudem sei sie auch neben dem Platz ein großes Vorbild und repräsentiere den Frauenfußball professionell und sympathisch zugleich. Im Nationalteam stieg Zadrazil dieses Jahr mit 128 Partien (15 Tore) zur Nummer zwei im Einsatzranking auf, nur Sarah Puntigam (161) hat öfter das ÖFB-Dress getragen. Nach Dominik Thalhammer und Irene Fuhrmann hat sie auch unter Alexander Schriebl das Standing als unangefochtene Stammspielerin. Der ÖFB-Teamchef hob das "ganz spezielle Spielverständnis" von Zadrazil hervor. "Mit ihrer Art, ein Spiel zu lesen und zu lenken, ist sie für das Frauen-Nationalteam auf und neben dem Platz eine unglaublich wichtige Persönlichkeit." Das unterstrich auch ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll: "Sie ist ein herausragendes Vorbild für alle fußballbegeisterten Mädchen und Burschen in unserem Land. Ihre sportliche wie persönliche Entwicklung ist beeindruckend."

Kreuzbandriss erste schwere Verletzung Seit 23. September ist sie allerdings zum Zuschauen verdammt. Da hatte sie sich im Ligaspiel gegen Freiburg mit einem Kreuzbandriss im linken Knie die erste schwere Verletzung zugezogen. "Ich wusste es sofort. Es ist arg, man hat 32 Jahre fast nichts, und dann ist es ein Schritt, eine Bewegung, das Knie knickt weg und plötzlich schaut der Alltag ganz anders aus", erläuterte Zadrazil. Etwas mehr als zweieinhalb Monate später schaut alles wieder rosiger aus. Ergometer fahren und Alter-G-Laufen stehen aktuell schon auf dem Programm. Die Reha absolviert Zadrazil auf eigenen Wunsch bei Sponsor Red Bull im Performance Center in Thalgau. "Es ist eine neue Erfahrung, man wird irgendwie zur Einzelsportlerin", sagte die seit 2016 in Deutschland und seit 2020 bei den Bayern tätige Mittelfeldspielerin. Bis jetzt sei der "Heilungsverlauf positiv", sie auf einem "super Weg". Ziel ist, mit Vorbereitungsstart im Sommer wieder beim Team voll dabei sein zu können. Durch ihre kürzliche Vertragsverlängerung bis 2027 kann sie sich ganz auf ihr Knie konzentrieren.