Schlager-Tor half nichts: Leipzig unterlag Leverkusen 1:3
Bayer Leverkusen ist in seinem letzten Spiel des Jahres auf den dritten Platz der Bundesliga vorgerückt. Die Werkself siegte im Topspiel bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und überholte damit auch die nun viertplatzierten Sachsen.
Martin Terrier (40.) und Patrik Schick (44.) mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit drehten für Bayer die Partie, Montrell Culbreath (90.+7) traf zudem kurz vor dem Abpfiff. Leipzig war vor den Augen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp durch Xaver Schlager in Führung gegangen (35.). Die Vorarbeit hatte ÖFB-Teamkollege Christoph Baumgartner geleistet, der wie Schlager durchspielte. Nicolas Seiwald war bis zur 90. Minute im Einsatz.
Samstag: Leipzig (mit Baumgartner, Schlager/Tor, Seiwald bis 89.) – Leverkusen 1:3, Stuttgart – Hoffenheim (Prass bis 88.) 0:0, Wolfsburg (Wimmer bis 81./2 Assist) – Freiburg (Adamu ab 79.) 3:4, Augsburg – Bremen (Schmid, Friedl, Grüll ab 68.) 0:0, Köln – Union Berlin (Querfeld, Trimmel bis 73.) 0:1, HSV – Eintracht Frankfurt 1:1, Dortmund (Sabitzer ab 71.) – Gladbach (Stöger ab 80.) 2:0. –Sonntag, 15.30: Mainz – St. Pauli. 17.30: Heidenheim – Bayern.
