Schlager-Tor half nichts: Leipzig unterlag Leverkusen 1:3

Bayer Leverkusen ist in seinem letzten Spiel des Jahres auf den dritten Platz der Bundesliga vorgerückt. Die Werkself siegte im Topspiel bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und überholte damit auch die nun viertplatzierten Sachsen.

Martin Terrier (40.) und Patrik Schick (44.) mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit drehten für Bayer die Partie, Montrell Culbreath (90.+7) traf zudem kurz vor dem Abpfiff. Leipzig war vor den Augen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp durch Xaver Schlager in Führung gegangen (35.). Die Vorarbeit hatte ÖFB-Teamkollege Christoph Baumgartner geleistet, der wie Schlager durchspielte. Nicolas Seiwald war bis zur 90. Minute im Einsatz.