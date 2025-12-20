Fußball

Schlager-Tor half nichts: Leipzig unterlag Leverkusen 1:3

Traf zum 1:0: Xaver Schlager
Durch eine Österreicher-Aktion ging Leipzig gegen Leverkusen in Führung, verlor am Ende aber 1:3.
Bayer Leverkusen ist in seinem letzten Spiel des Jahres auf den dritten Platz der Bundesliga vorgerückt. Die Werkself siegte im Topspiel bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und überholte damit auch die nun viertplatzierten Sachsen. 

Martin Terrier (40.) und Patrik Schick (44.) mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit drehten für Bayer die Partie, Montrell Culbreath (90.+7) traf zudem kurz vor dem Abpfiff. Leipzig war vor den Augen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp durch Xaver Schlager in Führung gegangen (35.). Die Vorarbeit hatte ÖFB-Teamkollege Christoph Baumgartner geleistet, der wie Schlager durchspielte. Nicolas Seiwald war bis zur 90. Minute im Einsatz. 

