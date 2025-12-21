Jetzt fix: Blau-Weiß Linz hat einen neuen Trainer

Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz hat einen neuen Cheftrainer. Der Deutsche Michael Köllner folgt Mitja Mörec, von dem sich die Stahlstädter Ende November getrennt hatten (der KURIER berichtete). Köllners Vertrag läuft vorerst bis Saisonende. Im Fall des Klassenerhaltes verlängert er sich automatisch bis Sommer 2027. Das gab das Liga-Schlusslicht am Sonntag bekannt.