Während Yamal WM-Halbfinale spielte: Einbruchsversuch in seinem Haus
Unbekannte haben versucht, in das Haus des spanischen Nationalspielers Lamine Yamal bei Barcelona einzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde in der Nacht auf Mittwoch vom privaten Sicherheitsdienst des 19-Jährigen vereitelt, wie die Zeitung La Vanguardia und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.
Nur wenige Stunden zuvor hatte Yamal mit Spanien durch das 2:0 im WM-Halbfinale gegen Frankreich das Endspiel erreicht.
Die katalanische Polizei bestätigte den Vorfall, nicht aber die Identität des betroffenen Hausbesitzers. Dementiert wurden die Berichte allerdings auch nicht. Man habe Ermittlungen aufgenommen und fahnde nach den unerkannt entkommenen Tätern, sagte ein Sprecher der Mossos d'Esquadra.
Wachmann entdeckte Männer auf der Mauer
Laut La Vanguardia bemerkte ein Wachmann gegen vier Uhr früh auf den Überwachungskameras zwei Männer auf einer Grundstücksmauer des Anwesens in Esplugues de Llobregat. In derselben Nacht wurden in der Gegend mindestens zwei weitere Einbrüche verübt. Die Ermittler prüfen, ob die Taten zusammenhängen.
Häuser prominenter Fußballprofis werden in Europa immer wieder zum Ziel von Einbrecherbanden. Yamals Anwesen ist in Spanien besonders bekannt: Es gehörte früher Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué und Sängerin Shakira. Nach dem Kauf hatte Yamal mehrfach Bilder des Hauses in sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Im WM-Finale trifft Spanien am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen England und Weltmeister Argentinien.
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