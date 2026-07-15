Während Yamal WM-Halbfinale spielte: Einbruchsversuch in seinem Haus

Unbekannte haben versucht, in das Haus des spanischen Nationalspielers Lamine Yamal bei Barcelona einzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde in der Nacht auf Mittwoch vom privaten Sicherheitsdienst des 19-Jährigen vereitelt, wie die Zeitung La Vanguardia und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Nur wenige Stunden zuvor hatte Yamal mit Spanien durch das 2:0 im WM-Halbfinale gegen Frankreich das Endspiel erreicht.

Die katalanische Polizei bestätigte den Vorfall, nicht aber die Identität des betroffenen Hausbesitzers. Dementiert wurden die Berichte allerdings auch nicht. Man habe Ermittlungen aufgenommen und fahnde nach den unerkannt entkommenen Tätern, sagte ein Sprecher der Mossos d'Esquadra. Wachmann entdeckte Männer auf der Mauer Laut La Vanguardia bemerkte ein Wachmann gegen vier Uhr früh auf den Überwachungskameras zwei Männer auf einer Grundstücksmauer des Anwesens in Esplugues de Llobregat. In derselben Nacht wurden in der Gegend mindestens zwei weitere Einbrüche verübt. Die Ermittler prüfen, ob die Taten zusammenhängen.