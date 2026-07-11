Wie Lamine Yamals Bruder die Herzen der Fans erobert

Schon beim Sechzehntelfinale gegen Österreich war er groß eingeblendet worden, als er seine Grimassen schnitt. „Vamos“, schrie der junge Fan im Spanien-Dress mit der Nummer 19. Vielleicht wäre der Dreijährige auch so ein Internet-Hit geworden, aber dann ist er nicht nur süß und enthusiastisch, sondern auch noch zufällig der Halbbruder von Spanien-Superstar Lamine Yamal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DAVID RAMOS Sucht seinen Bruder nach jedem Spiel: Lamine Yamal

Keyne ist schon seit der Europameisterschaft in Deutschland ein kleiner Star, als er mit dem spanischen Team nach dem Sieg des EM-Titels auf dem Rasen feierte. Er ist der Sohn von Yamals Mutter Sheila Ebana. Und nicht er allein ist der Social-Media-Hit, sondern die Beziehung, die die beiden Brüder miteinander teilen. „Mein kleiner Bruder bedeutet die Welt für mich“, sagte der 18-jährige Yamal nach dem Österreich-Match. „Ich bin immer berührt, wenn ich ihn so fröhlich sehe.“

Teil der Identität Yamals familiäre Bindung nimmt auch in seinem Leben als Fußballer eine maßgebliche Rolle ein. Die Geschichte seiner Eltern prägte ihn auch fußballerisch. Immer wenn er nach dem Druck im Profifußball und seinem Umgang mit dem rasanten Aufstieg vom Schuljungen zum Weltstar gefragt wird, verweist er auf seine Kindheit.

„Richtiger Druck“ „Meine Mutter war erst 16, als sie mich bekam“, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena SER. Als sein Vater Teenager war, musste er arbeiten, um die Familie zu ernähren. „Manchmal hat er auf der Straße nach Essen gesucht, um uns etwas mitbringen zu können“, erzählt Yamal dann. „Das ist echter Druck – nicht der, den ich habe.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/MOHAMMED BADRA Yamal (Mitte) mit Mutter Sheila Ebana und Vater Mounir Nasraoui. Die beiden waren Teenager, als Lamine Yamal auf die Welt kam. Keyne (vorne) ist Ebanas Sohn.