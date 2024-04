Xavi bleibt doch Trainer beim FC Barcelona

Xavi Hernández bleibt doch noch ein weiteres Jahr Trainer des FC Barcelona. Darauf habe sich der 44-Jährige mit der Führungsspitze des Klubs am Mittwochabend geeinigt, berichteten unter anderem die Sportzeitungen Marca und Sport. Der Klub bestätigte den Verbleib des Chefcoaches wenig später. Die Einigung kommt eine Woche nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale. Den Meistertitel hat Barcelona nach einer 2:3-Niederlage bei Real Madrid am Sonntag so gut wie verspielt.