Würstl, Bier, Stehplatz: Die Bundesliga im Preisvergleich

Am Freitag beginnt die Bundesliga-Saison 2019/’20. Viele Fans haben bereits ihre Abos in der Tasche und das nötige Kleingeld für den Ausflug ins Stadion gespart. Man will schließlich fesch gewandet und nicht durstig sein.

Wie schon in den letzten Jahren hat der KURIER die Preise für Tagestickets, Trikots, Speisen und Getränke zusammengetragen und festgestellt: In diesem Sommer steigen nicht nur die Temperaturen.