WSG Tirol gegen Salzburg: Ein Duell auf Augenhöhe

Die Wattener haben ihrerseits in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga gegen Ried und die Zweiermannschaft von Wacker Innsbruck verloren. In der Bundesliga kassierten die Tiroler zwei Auswärtsniederlagen gegen Altach und zuletzt Sturm Graz.

Die vier Niederlagen 2019 sind dann auch schon die einzigen Gemeinsamkeiten, die sich vor dem Kräftemessen am Samstag finden lassen. WSG-Tirol-Coach Silberberger weiß, dass sein Team es nicht nur mit dem österreichischen Meister zu tun bekommt. " Salzburg ist ein europäisches Topteam", findet der Tiroler Trainer. "Wir sind ein 1:99-Außenseiter."

Vorbild Wacker

Andererseits treibt den Aufsteiger die Motivation an, als erstes Team dem Ligakrösus in dieser Saison ein Haxl zu stellen. Die Ansage von Zlatko Junuzovic, der sinngemäß gemeint hatte, dass die Salzburger alle Partien gewinnen könnten, stachelt die Tiroler nur zusätzlich an. "Kein Team der Welt gewinnt 32 Spiele in Folge", sagt Thomas Silberberger.

Als Vorbild dient WSG Tirol ausgerechnet der Erzrivale Wacker Innsbruck. Normalerweise lassen die Wattener den Traditionsverein links liegen, doch rein sportlich will der Liga-Neuling dem FC Wacker nacheifern. In der letzten Saison war es nämlich ausgerechnet der spätere Absteiger Innsbruck, der Salzburg nach zehn Siegen in Folge den ersten Punkt abgenommen hatte. Mit einem 1:1 in Salzburg.