Klopps Lob für Salzburg: „Sehr jung, aufregend und frisch“

Auch Genk-Trainer Felice Mazzu weiß über die Qualitäten der Salzburger Bescheid: „Sie sind eine junge Mannschaft und hatten einen guten Lauf in der Europa League. Dies beweist, dass dies ein Team mit Qualität ist.“

Salzburgs Ziel ist Platz drei in der Gruppe und damit der Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League. Das sollte machbar sein. Die Spielansetzung könnte ein Trumpf sein. Salzburg startet am 17. September mit einem Heimspiel gegen den vermeintlich schwächsten Gegner Genk. Am 2. Oktober folgt das Gastspiel in Liverpool. Drei Wochen später folgt das Heimspiel gegen Napoli. Dann geht es nach Neapel (5. November) und Genk (27. November). Erst am 10. Dezember kommt Liverpool nach Salzburg. Da sollte der Favorit eigentlich schon fix im Sechzehntelfinale sein.