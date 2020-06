Wolfsburg-Kicker verunglückt

Der Belgier Junior Malanda vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ist bei einem tragischen Autounfall tödlich verunglückt. Der Unfall geschah um 15.35 Uhr auf der A2 nahe von Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen. Malanda sei nach nach Informationen der Bild nicht am Steuer des Wagens gesessen, als dieser ins Schleudern geriet. Der 20-Jährige soll auf der Rückbank des Unglückfahrzeuges gesessen haben und aus dem Innenraum geschleudert worden sein. Malanda kam im Herbst auf zehn Liga-Einsätze. Die Klubführung will am Sonntag entscheiden, ob das Team mit Verspätung nach Südafrika fliegt oder ob das Trainingslager komplett ausfällt.