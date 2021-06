Wolf-Abgang beim SKN St. Pölten: "Einigung war nicht möglich"

Beste Saison der Vereinsgeschichte

Ohne Punkteverlust sicherte sich Wolf im Trainergespann mit Liese Brancao den Meistertitel in der Frauen Bundesliga. Zudem schafften es die St. Pöltenerinnen erstmals in ihrer Geschichte bis in das Achtelfinale der Champions League der Frauen.

Und nun, nach der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte, trennen sich St. Pölten und Maria Wolf. „Leider konnte mit dem Vorstand des SKN kein Einvernehmen, in menschlicher und sportlicher Hinsicht hergestellt werden“, begründet Wolf den Abgang, ohne ins Detail zu gehen. Ein Angebot eines neuen Vereins war nicht der Grund, betont sie gegenüber dem KURIER.

Für Wolf überwiegen die positiven Eindrücke: „Vor allem die Arbeit mit den engagierten Fußballerinnen die bei jedem Training mit hoch professioneller Einstellung gearbeitet haben hat mir extrem Spaß gemacht.“

Neben Wolf verabschiedete sich übrigens auch Torfrautrainer Ömer Eryilmaz nach etwas mehr als drei Jahren bei den St. Pöltenerinnen. „Ich habe meine Gründe dafür“, so Eryilmaz knapp.