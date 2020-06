Wohlfahrt neuer Sportdirektor der Austria

Knapp vor 20 Uhr lüftete Austria-Präsident Wolfgang Katzian ein Geheimnis, das schon lange keines mehr war: Franz Wohlfahrt wird Thomas Parits als Sportdirektor der Veilchen nachfolgen, nicht aber als AG-Vorstand.

Darauf einigte sich am Montag in der Generali Arena von 16 Uhr weg der Verwaltungsrat, danach auch noch der Aufsichtsrat. Katzian, Anführer der Task Force, die sämtliche Kandidaten im Laufe des Herbstes sondiert hatte, ging mit der Empfehlung Wohlfahrt in die Gremien, der Ex-Goalie wurde in „konstruktiven Gesprächen“ durchgewunken. Allerdings nicht einstimmig.

In den nächsten Tagen möchte man die administrativen Schritte gehen, den ÖFB über die Entscheidung informieren, wo Wohlfahrt noch als Tormanntrainer des Nationalteams engagiert ist. „Ich werde mit Präsident Leo Windtner sprechen“, meinte Katzian. Daher wird Wohlfahrt bis auf weiteres auch nicht offiziell vorgestellt.