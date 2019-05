Wochengehalt: 25.000 Pfund, letzter Einsatz: Oktober 2016

Verletzungen über Verletzungen

Nach dem steilen Aufstieg als Teenager erlebte der im Nachwuchs von ManCity ausgebildete Richards einige verletzungsfreie Jahre, bis ihn im Oktober 2012 eine Knieverletzung zu einer halbjährigen Pause zwang. Auch die darauffolgende Spielzeit verpasste er beinahe zur Gänze. In Florenz wagte er einen Neuanfang, der allerdings nicht von Erfolg gekrönt war.

Zurück in der Heimat, bestritt der 180 cm große Abwehrmann in seiner ersten Saison in Birmingham 28 Pflichtspiele, bevor man den bitteren Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste. In den kommenden drei Saisonen im Championship bestritt Richards aufgrund von immer wiederkehrenden Knieproblemen ganze drei Pflichtspiele. Sein letzter Einsatz datiert vom 15. Oktober 2016.

Den Aufstieg der Villans in die Premier League am Montag erlebte der heute 30-Jährige als Zuschauer. Ein gut bezahlter Zuschauer, wohl gemerkt. Richards verdient 25.000 Pfund pro Woche - bis zum Vertragsende Ende Juni.