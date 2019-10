Wo, wer und wann: Die wichtigsten Fragen zur Europa-EM

Wer spielt wo?

Qualifiziert sich das Nationalteam aus einem der zwölf Ausrichter-Länder, dann darf es in der Gruppenphase zwei Partien im Heimatland spielen. Italien wird also in Rom antreten, und Russland darf in St. Petersburg spielen.

Wann wird ausgelost?

Am 30. November 2019 findet in Bukarest die Auslosung statt. UEFA-Koeffizient und FIFA-Weltrangliste spielen bei der Topfeinteilung keine Rolle. Die sechs Teams werden nach den Leistungen bei der EM-Quali in die vier Lostöpfe gesetzt. Wird Österreich Gruppenzweiter, ist man bestenfalls in Topf zwei. Unter bestimmten Konstellationen wird aber eine zweite Auslosung notwendig sein. Zum Beispiel dann, wenn sich ein Ausrichterland erst im März über die Nations-League-Play-offs qualifiziert.