WM-Teilnehmer, Teil 6: Costa Rica, immer wieder Pura Vida

Costa Rica gibt sich in den Erwartungen vor der WM ausnahmsweise bescheiden. Weil man sich auch vor vier Jahren in Brasilien die Latte selbst sehr hoch gelegt hat mit dem Erreichen des Viertelfinales, wo man im Elferschießen an den Niederlanden scheiterte. Die wundersame Reise der „Ticos“ durch Brasilien ist unvergessen, die Landesweite Leidenschaft mit dem Nationalteam soll aber keine Einmaligkeit bleiben. Pura Vida ist auch das Motto in Russland. „Unser Ziel muss es sein, das gleiche Niveau wie in Brasilien zu erreichen. Und wenn es mehr wird, warum nicht?“, sagt Trainer Oscar Ramirez durchaus selbstbewusst.

Zumal man – auf dem Papier – eine leichtere Gruppe hat als in Brasilien, wo man sich gegen die drei Ex-Weltmeister England, Italien und Uruguay sensationell durchsetzte. Diesmal ist Brasilien der Top-Favorit, dahinter sehen sich die Ticos auf Augenhöhe mit Serbien und der Schweiz im Kampf um den zweiten Platz in der Gruppe. Zumal die Mannschaft mit dem Erfolg in Brasilien Routine gesammelt hat.