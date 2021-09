Gala-Auftritt in WM-Quali: Superstar Messi bricht den Pelé-Rekord

Der torgefährlichste Nationalspieler der Geschichte ist Cristiano Ronaldo mit 111 Toren im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Auf ihn folgen der einstige iranische Bundesligaprofi Ali Daei und der Malaysier Mokhtar Dahari.

Auch Neymar erfolgreich

Die brasilianische Nationalmannschaft setzte sich am Donnerstag in Recife mit 2:0 (2:0) gegen Peru durch. Die Tore für die Seleção erzielten Éverton Ribeiro in der 14. Minute und Messis Vereinskollege Neymar in der 40. Minute. Der Rekordweltmeister führt die südamerikanische Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar damit vor Argentinien und Uruguay weiter an.

Am vergangenen Sonntag war die Partie zwischen Brasilien und Argentinien in São Paulo abgebrochen worden, weil argentinische Spieler nach Einschätzung der brasilianischen Gesundheitsbehörde gegen die Corona-Richtlinien des Landes verstoßen hatten. Der Weltverband FIFA hat ein Disziplinarverfahren gegen beide Nationalverbände eingeleitet.