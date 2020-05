Wieso Palla in der WM-Qualifikation spielt

Abwehrspieler Stephan Palla von Bundesligist Wolfsberger AC wurde erstmals in das philippinische Nationalteam einberufen. Der 26-jährige Niederösterreicher steht im 23-Mann-Kader von Teamchef Thomas Dooley für die beiden WM-Qualifikationsspiele am 11. Juni in Bulacan gegen Bahrain und am 16. Juni in Doha gegen Jemen.