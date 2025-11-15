So qualifiziert sich Österreich für die WM 2026
Nur noch zwei Spiele – vielleicht sogar nur eines – trennen das österreichische Nationalteam vom großen Traum: der Teilnahme an der WM 2026. Es wäre das erste Mal seit 1998, dass Rot-Weiß-Rot wieder bei einer WM-Endrunde dabei ist. Doch das späte Gegentor gegen Rumänien hat die Ausgangslage leicht eingetrübt. Österreich hat das Ticket zwar weiterhin selbst in der Hand, doch ebenso ist der Traum vom Turnierstart noch immer in Gefahr.
Der KURIER skizziert die Szenarien, wie sich Österreich als Gruppensieger direkt für die WM qualifiziert – oder eben nicht.
Szenario 1: 1 Punkt
Selbst ein Unentschieden gegen Zypern und eine Niederlage gegen Bosnien könnte für die direkte Qualifikation reichen. Voraussetzung dafür ist, dass Rumänien am Samstag Bosnien besiegt und am Dienstag gegen San Marino nicht so hoch gewinnt, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen. Derzeit liegt Österreich mit elf Toren vorne.
Auch umgekehrt wäre das Szenario möglich: Verliert Österreich auf Zypern, holt aber gegen Bosnien ein Remis, gelten dieselben Bedingungen.
Szenario 2: 2 Punkte
Bei zwei Unentschieden müsste Österreich auf Schützenhilfe hoffen. Ein Sieg Rumäniens gegen Bosnien würde den Gruppensieg absichern. Selbst ein bosnischer Erfolg könnte genügen, da das ÖFB-Team aktuell ein um acht Tore besseres Torverhältnis gegenüber den Bosniern aufweist.
Szenario 3: 3 Punkte
Ein Sieg gegen Zypern oder Bosnien würde das WM-Ticket sichern, sofern die Bosnier gegen Rumänien nicht gewinnen, oder das ÖFB-Team in der Tordifferenz nicht überholen.
Szeanrio 4: 4 Punkte
Mit vier Punkten wäre die Sache klar: Österreich wäre Gruppensieger, unabhängig von den anderen Ergebnissen.
Szenario 5: 6 Punkte
Das wäre die Traumvariante: Zwei Siege, kein Rechenspiel, kein Zittern.
Szenario 6: Der Worst Case
Sollte Österreich die Gruppe als Zweiter beenden, verpasst die Nationalelf zwar die direkte Qualifikation, hätte aber über das Play-off noch eine zweite Chance auf ein WM-Ticket.
Und dann gibt es da noch das Szenario, das niemand hören will: Zwei Niederlagen und Rumänien schlägt Bosnien und San Marino. In diesem Fall würde Österreich auf Rang drei abrutschen. Damit wäre nicht nur das direkte WM-Ticket verloren, sondern auch der Play-off-Platz. Die ÖFB-Elf wäre erneut nur WM-Zuschauer.
