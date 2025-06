San Marino hat in seiner Fußballgeschichte 219 Spiele ausgetragen und dabei drei Siege erzielen können. Alle gelangen gegen Liechtenstein, folglich der ultimative Lieblingsgegner. Den ersten Punkt ergatterte San Marino im Jahr 1987 mit einem 0:0 gegen den Libanon.

Auf den ersten großen Jubel musste man bis 2004 warten, als man in einem Testspiel Liechtenstein 1:0 bezwang. Den ersten Pflichtspielsieg errang man zwanzig Jahre später, abermals mit einem 1:0 über Liechtenstein. Das darauffolgende 3:1 in Vaduz ist bisher der höchste Sieg von San Marino in seiner Fußballgeschichte.