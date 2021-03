WM-Qualifikation: Deutschland blamiert sich gegen Nordmazedonien

In Gruppe C blieb Italien mit einem 2:0 in Litauen makellos, ist weiter ohne Gegentor und führt drei Punkte vor der Schweiz, das aber erst zwei Partien absolviert hat. Stefano Sensi (47.) gelang kurz nach der Pause die hochverdiente Führung in Vilnius, die Entscheidung führte Ciro Immobile per Elfer aber erst in der Nachspielzeit (94.) herbei.

Später England-Sieg gegen Polen

In Gruppe I konnte England gegen Polen erst im Finish durchatmen. Die ohne ihren verletzten Starstürmer Robert Lewandowski angetretenen Außenseiter glichen nach Harry Kanes Elfmeter (19.) durch Jakub Moder (58.) aus, erst Harry Maguire (85.) stellte den dritten Sieg im dritten Spiel sicher. Zwei Punkte dahinter liegt Ungarn nach einem 4:1 in Andorra auf Platz zwei.

Frankreich reichte in Sarajewo ein Treffer von Antoine Griezmann (60.) zum 1:0 über Bosnien, der Weltmeister führt Gruppe D mit 7 Punkten vor der Ukraine an. Die Ukrainer, ein weiterer EM-Gegner Österreichs, kamen zuhause gegen Kasachstan über ein 1:1 nicht hinaus.