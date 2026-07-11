WM-Viertelfinale: England-Fans dürfen länger im Pub bleiben

Ein Drama für das auf der Insel emotionale Thema „Fußball im Pub“.

Um 23 Uhr österreichischer Zeit spielt England gegen Norwegen , um 22 Uhr britischer Zeit erfolgt der Ankick in Miami.

Nun gibt es eine Lösung: Zusätzlich zu der bereits verlängerten Sperrstunde bis 2 Uhr morgens werde eine flexible Regelung in England und Wales gelten. Normalerweise ist um 23 Uhr Zapfenstreich. So müssten die Fans der Three Lions bereits in der Halbzeit die Lokale verlassen.

Bis 30 Minuten nach Abpfiff offen

Die Pubs dürfen demnach bis 30 Minuten nach Abpfiff aufbleiben, so der Bericht. Damit soll etwaigen wetterbedingten Verzögerungen beim Spielstart vorgebeugt werden, wie sie beim Achtelfinale gegen Mexiko auftraten.

„England-Fans verdienen es, jede Minute des Viertelfinalspiels gemeinsam anzuschauen und das ist genau das, was die Verlängerung garantiert“, sagte Polizei-Staatssekretärin Sarah Jones.