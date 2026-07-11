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Fußball

WM-Viertelfinale: England-Fans dürfen länger im Pub bleiben

Egal, wie lange es dauert: Zum Viertelfinalspiel gegen Norwegen heute Nacht dürfen England-Fans bis zum Schluss im Pub bleiben. Das entschied die Regierung in London.
11.07.2026, 13:33

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BRITAIN-FBL-WC-2026-FANS

Um 23 Uhr österreichischer Zeit spielt England gegen Norwegen, um 22 Uhr britischer Zeit erfolgt der Ankick in Miami.

Ein Drama für das auf der Insel emotionale Thema „Fußball im Pub“.

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Nun gibt es eine Lösung: Zusätzlich zu der bereits verlängerten Sperrstunde bis 2 Uhr morgens werde eine flexible Regelung in England und Wales gelten. Normalerweise ist um 23 Uhr Zapfenstreich. So müssten die Fans der Three Lions bereits in der Halbzeit die Lokale verlassen.

Bis 30 Minuten nach Abpfiff offen 

Die Pubs dürfen demnach bis 30 Minuten nach Abpfiff aufbleiben, so der Bericht. Damit soll etwaigen wetterbedingten Verzögerungen beim Spielstart vorgebeugt werden, wie sie beim Achtelfinale gegen Mexiko auftraten.

„England-Fans verdienen es, jede Minute des Viertelfinalspiels gemeinsam anzuschauen und das ist genau das, was die Verlängerung garantiert“, sagte Polizei-Staatssekretärin Sarah Jones.

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Sie hoffe, Pubs und Bars in ganz England und Wales werden am Samstagabend voll sein, wenn man dem Titel hoffentlich einen Schritt näher kommen werde, so die Staatssekretärin. 

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kurier.at, A.D.  | 

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