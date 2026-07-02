Auf wen ÖFB-Held Sasa Kalajdzic nie vergessen wird

„A Unentschieden is a Sieg für Österreich.“ Der zig Jahre alte Spruch von Helmut Qualtinger bewahrheitete sich mit dem erzitterten 1:1 gegen Bosnien in der finalen WM-Qualifikation und dem 3:3 im Kansas-Krimi gegen Algerien. Bei Österreichs erstem K.-o.-Spiel bei einer WM seit 1954 gilt diese Weisheit nicht. „Siegen oder fliegen“ lautet heute die Devise gegen Spanien. Das weiß jeder der fußballinteressierten Österreicher, die Servus TV die höchste Seherzahl der Sendergeschichte bescheren werden.

Was sie vermutlich nicht wissen: Dass Sasa Kalajdzic, dessen Last-second-Goal zu verdanken ist, dass Ralf Rangnick mit dem ÖFB-Team nicht so wie seine deutschen Landsleute schon im Jet Richtung Europa sitzt, ein Spätberufener ist. Einer, der keine Akademie-Ausbildung genoss und erst großjährig zum Stürmer umfunktioniert wurde. Vor genau zehn Jahren holte die Admira unter dem damaligen Sportdirektor Ernst Baumeister den HTL-Absolventen mit serbisch-bosnischen Wurzeln von Donaufeld. Bei den Admira Juniors spielte Kalajdzic „Sechser“ im defensiven Mittelfeld, bis Baumeister als Interimstrainer einsprang und den Schlaks sofort zum Stürmer umfunktionierte. Es folgten in acht Regionalligaspielen zehn Tore und neun Assists.