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Fußball

Warnung vor Arnautovic: So schätzt Spanien das ÖFB-Team ein

Am Donnerstag trifft Österreich im WM-Sechzehntelfinale (21 Uhr/live ServusTV) auf Spanien. Wie die Spanier das ÖFB-Team einschätzen.
Patrick Resch
01.07.2026, 14:00

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Lamine Yamal und Gavi im Training vor dem Spiel gegen Österreich

Durch das Last-Minute-Remis gegen Algerien zog Österreich ins Sechzehntelfinale der WM 2026 ein. Dort wartet am Donnerstag (21 Uhr/live ServusTV) Spanien. Das ÖFB-Team geht als klarer Außenseiter ins Spiel. 

Spanien: Medien warnen vor Österreich

Dennoch warnen viele spanische Medien vor den Österreichern – auch weil die Leistungen der eigenen Nationalmannschaft bei der WM bisher hinter den Erwartungen zurückblieben.

Wie eine Stärke verschwunden ist: Was wurde aus Österreichs Pressing?

Die Sportzeitung AS erkennt zwar eine Mannschaft, der es an internationalen Stars mangelt, betont jedoch zugleich, dass Österreich ein „unangenehmer und harter Gegner“ sein werde. Besonders hervorgehoben wird Marko Arnautovic. 

Arnautovic ein „schwer zu bezwingender Fels“

Der 37-Jährige präsentiere sich als „schwer zu bezwingender Fels“, auf den die spanische Verteidigung besonders achten muss. Vor allem Youngster Pau Cubarsi müsse zeigen, dass er nicht „weich“ ist. Spanien müsse „gewarnt“ sein, schreibt die Sportzeitung Marca über Österreichs Rekordtorschützen.

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Vor Arnautovic haben die spanischen Medien viel Respekt.

Oder doch „unkomplizierter Gegner“?

Auch La Vanguardia erwartet ein „hart umkämpftes, körperbetontes Spiel“. Der wichtigste Akteur im ÖFB-Team sitzt laut der Tageszeitung allerdings auf der Bank: Ralf Rangnick wird als Vater des Gegenpressings bezeichnet.

Die Tageszeitung La Razon wiederum bezeichnet Österreich als „unkomplizierten Gegner“.

Fußball-WM Öfb Spanien Marko Arnautovic
kurier.at, pres  | 

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