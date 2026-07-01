Durch das Last-Minute-Remis gegen Algerien zog Österreich ins Sechzehntelfinale der WM 2026 ein. Dort wartet am Donnerstag (21 Uhr/live ServusTV) Spanien. Das ÖFB-Team geht als klarer Außenseiter ins Spiel. Spanien: Medien warnen vor Österreich Dennoch warnen viele spanische Medien vor den Österreichern – auch weil die Leistungen der eigenen Nationalmannschaft bei der WM bisher hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Sportzeitung AS erkennt zwar eine Mannschaft, der es an internationalen Stars mangelt, betont jedoch zugleich, dass Österreich ein „unangenehmer und harter Gegner“ sein werde. Besonders hervorgehoben wird Marko Arnautovic. Arnautovic ein „schwer zu bezwingender Fels“ Der 37-Jährige präsentiere sich als „schwer zu bezwingender Fels“, auf den die spanische Verteidigung besonders achten muss. Vor allem Youngster Pau Cubarsi müsse zeigen, dass er nicht „weich“ ist. Spanien müsse „gewarnt“ sein, schreibt die Sportzeitung Marca über Österreichs Rekordtorschützen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JUAN MABROMATA Vor Arnautovic haben die spanischen Medien viel Respekt.