WM in Katar: Teamchef Van Gaal glaubt an eine Manipulation

Das niederländische Team war damals unter Trainer Louis van Gaal im Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert. In den Augen des 72-Jährigen ist es in diesem Match nicht mit rechten Dingen zugegangen.

"Wenn man sieht, wie Argentinien die Tore bekommt, wie wir die Tore bekommen und wie einige argentinische Spieler über das Ziel hinausgeschossen haben und nicht bestraft wurden, dann denke ich, dass es ein vorsätzliches Spiel war", so van Gaal.