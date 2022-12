WM-Endspurt: Das Nachspiel in der Champions League

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist das letzte fußballerische Highlight im Jahr 2022. Das erste im neuen Jahr wird der Hit im Achtelfinale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München sein. Das Hinspiel steigt am 14. Februar 2023 in Frankreichs Hauptstadt, das Rückspiel drei Wochen später in der bayrischen Metropole.

Das Duell zwischen dem französischen und dem deutschen Meister findet aber auch schon im WM-Finale statt. Immerhin stehen bei den Parisern mit dem Franzosen Kylian Mbappé und dem Argentinier Lionel Messi die Superstars unter Vertrag, deren Millionengehälter ja von der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments finanziert werden – noch ein Anknüpfungspunkt zur WM-Endrunde im Emirat.