WM-Debakel für Titelfavorit Brasilien: Jamaika schafft die Sensation

Die "Banyana Banyana" genannte Truppe rang in einer packenden Partie in Wellington dank eines späten Tores von Thembi Kgatlana (92.) Italien mit 3:2 nieder und zog mit dem ersten Sieg bei einer WM überhaupt mit vier Punkten noch an den Italienerinnen (3) vorbei. Schweden überstand die Gruppenphase makellos, gewann zum Abschluss mit einer "B-Elf" gegen Argentinien (1) mit 2:0. Im Achtelfinale wartet am Sonntag in Melbourne der bisher noch nicht überzeugende Titelverteidiger USA. Stunden zuvor bekommen es die Niederländerinnen in Sydney mit Südafrika zu tun.