Underdog Bosnien: Wie Dzeko und Co. die US-Party crashen wollen

Das US-Team lebt gerade seinen American Dream, steht bei der Heim-WM im Sechzehntelfinale und ist dort sogar Favorit gegen Bosnien-Herzegowina (Do., 2.00/live auf ORF 1). Auf die leichte Schulter nehmen wolle man die Bosnier aber keinesfalls, wie Kapitän Tim Ream betonte: „Das ist ein schwierig zu spielendes Team.“ Das in der Qualifikation immerhin die Italiener eliminiert habe. Über die Vorbereitung aufs Spiel wollte Ream nicht zu ausführlich sprechen: „Ich weiß nicht, ob wir mit Bosnien wirklich nur defensiv eingestellt rechnen sollten. Wir müssen das Unerwartete erwarten.“

Keinen Respekt zeigte im Vorfeld der Partie die US-Journalistin Abigail Velez. Die Reporterin des Lokalsenders ABC7 meinte: „Eine Sache zu Bosnien: Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo es liegt. Ich habe keine Ahnung von Bosnien und will es auch gar nicht wissen. Denn Team USA ist zurück und besser denn je. Macht euch bereit, Bosnien, denn ihr wollt es zwar nicht – aber ihr werdet es kriegen!“